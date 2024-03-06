Германия передала МЧС Кыргызстана оборудование и спасательные снаряжения

Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев встретился с кластерным координатором по климату, воде, энергетике Германского общества по международному сотрудничеству Торцтеном Брециной. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, состоялась официальная передача оборудования и спасательного снаряжения.

Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) передало МЧС компьютеры, ноутбуки, дроны и многое другое, что особенно важно в случаях реагирования на чрезвычайные ситуации.

Проект является частью региональной инициативы по климату и безопасности «Зеленая Центральная Азия» Федерального министерства иностранных дел Германии. Его цель — улучшение управления трансграничными климатическими рисками и рисками стихийных бедствий в ЦА.

Проект направлен на создание региональной системы раннего оповещения о рисках бедствий на основе комплексного наблюдения за гидрологическим режимом основных водных объектов, отобранных в рамках проекта.