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Общество

Кто быстрее. Бывший пилот «Формулы-1» сразился с гепардом

Фото YouTube. Скрин с видео

Видеоролик, на котором показан заезд гоночного болида, который соревнуется в скорости с гепардом, опубликован на YouTube-канале FIA Formula E Championship.

Соревнование прошло в Южной Африке. За рулем автомобиля находился французский гонщик команды Techeetah, выступавший также в «Формуле-1», Жан-Эрик Вернь. Хищнику удалось вырваться вперед со старта, но автомобиль все же обогнал его.

Федерация гонок электромобилей Formula E устроила соревнование с гепардом, чтобы привлечь внимание к проблемам исчезновения редких животных из-за изменения климата на Земле.

Гепард считается самым быстрым животным в мире — он разгоняется до 110 километров в час за три секунды. В дикой природе осталось всего семь тысяч хищников.
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