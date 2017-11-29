Кто быстрее. Бывший пилот «Формулы-1» сразился с гепардом

Видеоролик, на котором показан заезд гоночного болида, который соревнуется в скорости с гепардом, опубликован на YouTube-канале FIA Formula E Championship.

Соревнование прошло в Южной Африке. За рулем автомобиля находился французский гонщик команды Techeetah, выступавший также в «Формуле-1», Жан-Эрик Вернь. Хищнику удалось вырваться вперед со старта, но автомобиль все же обогнал его.

Федерация гонок электромобилей Formula E устроила соревнование с гепардом, чтобы привлечь внимание к проблемам исчезновения редких животных из-за изменения климата на Земле.