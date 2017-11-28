Побег из ИВС. Один из задержанных признался, что сбежал за компанию

Один из сбежавших накануне из ИВС Сокулукского района и задержанный Рамиль Базаркулов раскаивается и заверяет, что вовсе не собирался бежать. О деталях допроса рассказали в ГУВД Чуйской области.

Рамиль Базаркулов обвиняется в убийстве. Он утверждает, что в его планы не входила организация побега: он сбежал за компанию вместе с тремя другими подследственными.

Другой задержанный, Бакыт Дилдешев, также на допросе заявил, что не хотел бежать.

Оба заверяют, что не знают, где скрываются Кайрат Джанботоев и Багтият Ачылдурдиев.

Напомним, вчера из ИВС бежали четверо подследственных. Их обвиняют в грабеже, убийствах и разбое. Чуйская прокуратура допрашивает милиционеров РОВД, дежуривших в сутки побега. По предварительным данным, кто-то на 13 минут отключил электричество и открыл камеру, выпустив подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений. В Бишкеке и регионе объявлен план-перехват «Сирена».