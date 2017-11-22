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Общество

Невероятный Кыргызстан. Фотограф снимает завораживающие кадры местной природы

Путешественник из Кыргызстана ездит по стране и снимает потрясающие кадры местной природы. Свои работы он выкладывает в микроблоге Instagram под ником lunatic_alx.

Фотограф находит необычные ракурсы привычных мест и показывает уникальность природы родной страны. Здесь есть и фото Боомского ущелья...

Публикация от @lunatic_alx

И озера в ущелье Чон-Кемин. Как пишут пользователи в комментариях к фотографии, его «можно увидеть при хорошей погоде из самолета, когда летишь из Оша в Бишкек».

Публикация от @lunatic_alx

И невероятный вид озера Кель-Суу в Нарынской области.

Публикация от @lunatic_alx

А чего стоит фотография ущелья Мазар-Суу в Джалал-Абадской области: дух захватывает!

Публикация от @lunatic_alx

Фото на превью из микроблога lunatic_alx. Ущелье Чон-Кемин
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