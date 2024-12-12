Школьники США должны знать об опасности коммунизма: в Конгресс внесли проект

В США хотят принять закон об изучении в школах опасности коммунизма. В Конгресс внесен соответствующий законопроект, предусматривающий обучение американских детей «опасностям коммунизма и схожих политических идеологий».

Фото СМИ. Член Палаты представителей Мария Эльвира Салазар

«Целями данного закона являются: помочь родителям, гражданским институтам, местным образовательным сообществам, старшим средним школам, а также образовательным агентствам готовить учащихся в старших средних школах быть ответственными в гражданском отношении и осведомленными взрослыми», — говорится в тексте законопроекта, который внесла член Палаты представителей Мария Эльвира Салазар.

Согласно документу, американских школьников предлагается учить тому, что «коммунизм привел к гибели свыше 100 миллионов жертв по всему миру», знакомить с «пониманием опасностей коммунизма и схожих политических идеологий» и тем, что 1,5 миллиарда человек «все еще страдают при коммунизме».

Также «Акт о важном обучении коммунизму» предусматривает обсуждения в школах, посвященные «отдельным политическим идеологиям... которые конфликтуют с принципами свободы и демократии, являющимися необходимыми для основания Соединенных Штатов».

Отметим, в 2021 году республиканцы уже инициировали законопроект о преподавании истории коммунизма и его провалов. Инициаторы считали, что школьники должны знать о негативной стороне коммунистических режимов. В Палату представителей США они представили законопроект, обязывающий школы включать в учебные программы историю коммунизма и его провалов.