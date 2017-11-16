Чиновники обещают помочь многодетной матери в Токмаке восстановить паспорт

В управлении социального развития города Токмака обещают помочь многодетной матери восстановить документы ей и ее детям.

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«Эта семья приезжая, из Кен-Булуна, ее выявил наш соцработник 10 ноября. Составили акт жилищно-бытовых условий. Пока детей планировали отправить на обследование, они попали в больницу с кишечной инфекцией. Старшенький ребенок находится дома с отцом. Мы разработали план индивидуальной работы с семьей. Сейчас работаем над восстановлением документов, после чего семья сможет претендовать на получение пособий», — сообщили ИА «24.kg» в ведомстве.

Ранее в Токмакском филиале Общества Красного Полумесяца сообщили, что семья проживает на съемной квартире, средств к проживанию нет. Муж женщины работает там же, в Токмаке, пасет скот. А двойняшки крайне истощены и нуждаются в медикаментозном лечении.

«Сейчас такая тенденция — если кто-то хочет помочь, сразу выставляют фотографии в соцсети только для того, чтобы привлечь внимание», — добавили в управлении соцразвития.