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Общество

В Минздраве рассказали о состоянии истощенных малышей в Токмакской больнице

В пресс-центре Минздрава ИА «24.kg» рассказали о состоянии двух трехмесячных малышей, госпитализированных в Токмакскую больницу.

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«Двойняшки родились 25 августа. В инфекционное отделение территориальной больницы Токмака госпитализированы 14 ноября днем с кишечной инфекцией. У них было нарушение питания. Сейчас состояние детей стабильное, отмечается улучшение. Сегодня у них был педиатр, проконсультировал. Через два-три дня медики примут решение, оставлять ли детей на дальнейшее выхаживание в детском отделении либо выписывать домой. Помощь оказывается бесплатно», — сообщили в ведомстве.

Врачи отметили, что у мамы паспорта нет, соответственно у детей нет свидетельств о рождении. К медучреждениям в Токмаке они не приписаны.

Ранее в Токмакском филиале Общества Красного Полумесяца сообщили, что дети крайне истощены и нуждаются в медикаментозном лечении. Семья проживает на съемной квартире, средств к проживанию нет. Муж женщины работает там же, в Токмаке, пасет скот. Есть еще ребенок трех лет.
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