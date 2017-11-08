Адвокат осужденных по делу о взрыве в Посольстве Китая просит помощи

Адвокат осужденных по делу о взрыве в Посольстве КНР в Бишкеке Данияр Маманов обратился к китайской стороне с запросом переслать в Бишкек итоги их расследования. Юрист утверждает, что обвинение необоснованное и надуманное.

По его словам, следствие велось односторонне, и у его подзащитных тяжелые статьи. «Я отправлял запрос в Посольство Китая о заключении их расследования, причастны ли наши граждане к теракту. При взрыве не было даже охраны, ощущение, что это все спланировали. На сегодня процесс в горсуде на стадии исследования материалов дела», — сообщил Данияр Маманов.

Первомайский районный суд Бишкека 27 июня признал подсудимых Хасамидина Исмаилова, Хикматилло Абдулажанова и Куназим Мансирову виновными в совершении теракта.

Хасамидин Исмаилов приговорен к 18 годам тюрьмы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Хикматилло Абдулажанов получил срок в 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Куназим Мансирову приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии для осужденных женщин.

Напомним, 30 августа 2016 года в Посольстве Китая в Бишкеке прогремел взрыв. Террорист-смертник протаранил на машине автоматические ворота дипмиссии. Раздался взрыв, пострадали два садовника посольства.