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Общество

В Кыргызстане впервые отмечают День истории и памяти предков

Сегодня в Кыргызстане впервые отмечают День истории и памяти предков. По данным пресс-служы главы государства, по всей стране проходят мероприятия, посвященные важнейшим историческим событиям в жизни многонационального народа страны, почитанию памяти предков и исторических личностей.

Президент Алмазбек Атамбаев выступил с обращением.

«7 ноября также исполняется 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Значение событий 1917 года в России, Февральской, затем Октябрьской революций, их влияние на мировую историю в целом и историю Кыргызстана в частности трудно переоценить.

Признание достижений советского периода сформировало в целом позитивное отношение в нашей стране к Октябрьской революции, сделало нерушимой дружбу между братскими народами Кыргызстана и России. С особой силой это проявилось в годы Великой Отечественной войны, когда наши народы плечом к плечу сражались за свою общую тогда Родину — Советский Союз.

Народ Кыргызстана свято чтит память предков и всех, кто создавал основу сегодняшнего благополучия, кто сохранил и пронес через века имя нашего народа и наш древний язык, сделал возможным образование и укрепление независимой Кыргызской Республики.

Только осознавая историю и учитывая ее уроки, можно правильно определять векторы будущего развития Кыргызстана, создавать прочную основу для будущих поколений и рассчитывать на то, чтобы наша страна заняла достойное место в современном мире», — говорится в тексте обращения президента.
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