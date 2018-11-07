День истории и памяти предков. Президент Кыргызстана выступил с обращением

Сооронбай Жээнбеков сегодня в связи с Днем истории и памяти предков посетил мемориальный комплекс «Ата-Бейит», где прочитал молитву в память о предках и покоящихся там соотечественниках, возложил венки к памятникам и сделал обращение к народу Кыргызстана.

По словам президента страны, История Кыргызстана — это великая история, которой мы можем гордиться.

«Непростые годы в составе российской империи, национально-освободительная борьба 1916 года и великий исход — Уркун принесли нашему народу большие испытания», — напомнил глава государства.

«Ровно 80 лет назад, 5-7-8 ноября 1938 года здесь, в Чон-Таше были расстреляны 138 выдающихся граждан Кыргызстана, среди которых были основатели нашего государства Жусуп Абдрахманов, Мурат Салихов, Осмонкул Алиев, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов, Эркинбек Эсенаманов, Торекул Айтматов, Иманалы Айдарбеков и другие. В Кыргызстане число высланных на ссылку в 1932 году достигло тысячи человек, в 1933 году были осуждены как «классовые враги» и кулаки более 5 тысяч человек. В общей сложности, согласно последним исследованиям, в 1930-е годы жертвами репрессий на территории Кыргызстана стали более 20 тысяч людей», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Лишь в 1996–1997 годы были выпущены первые специальные сборники, где был опубликован список более восьми тысяч людей.

В Кыргызстане на сегодняшний день растет достойное общество, которое уважает свою историю. Мы превратились в государство с самым сильным гражданским обществом Сооронбай Жээнбеков

Только глубоко понимая историю и учитывая ее уроки Кыргызстан сможет правильно определить в будущем направления развития. Создаст крепкую основу для следующего поколения. Займет достойное место в сегодняшнем мире.

«Мы уважаем и поддерживаем стремления каждого этноса к изучению и распространению своей истории и культуры. В то же время необходимо создать такие условия, чтобы каждый кыргызстанец, не забывая о своей вере и этнической принадлежности, понимал, что он гражданин Кыргызстана и гордился этим», — подчеркнул президент КР.