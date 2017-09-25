Работавшую на Ошском рынке девочку номинировали на международную премию

«Айчурек Сулайманова, которая одна содержала семью, собирая коробки на рынке, номинировали на престижную международную премию The International Children’s Peace Prize от KidsRights», — сообщила пресс-секретарь Центра защиты детей Бермет Иманалиева.

Премия ежегодно выдается подросткам за выдающиеся достижения в защите прав детей. Айчурек посещает дневной Центр защиты детей с 2013 года.

Многие кыргызстанцы узнали о нелегкой судьбе девочки после передачи о работающих на рынках детях.

«После выхода передачи жизнь ее изменилась в лучшую сторону. Айчурек является тренером в дневном центре.

Она обучает ровесников в трудной жизненной ситуации, рассказывает, как защищать свои права и интересы, быть активным лидером. Айчурек Сулайманова провела тренинги более чем для 400 детей. Надеемся, что комитет выберет ее кандидатуру!» — говорится в сообщении.