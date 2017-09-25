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Общество

Суд Саляновой. Опять скандал: теперь требуют отвода прокуроров

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по делу экс-министра юстиции и генпрокурора Аиды Саляновой. 

Общественный защитник Рабига Сыдыкова пытается выступить с речью в прениях, но председательствующий Кубанычбек Касымбеков ее остановил. Он мотивировал это тем, что Сыдыкова говорит не по существу.

В ответ она заявила отвод прокурорам, отметив, что они выходят за рамки и огрызаются. Прокуроры, в свою очередь, попросили ее прекратить задавать риторические вопросы. 

Судья остановил словесную перепалку. Отвод прокурорам он отклонил и призвал присутствующих соблюдать порядок. 

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении служебным положением. Прокуроры просят для нее восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. 
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