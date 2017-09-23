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Общество

В Кыргызстане планируют провести международный аудит выборного оборудования

Мы хотим, чтобы авторитетные, международные организации провели независимый аудит автоматически считывающих урн и всех технологий Государственной регистрационной службы, имеющих отношение к выборам. Об этом на встрече членов Центризбиркома и представителей движения «Таза шайлоо» сказал общественный деятель, экс-депутат Жогорку Кенеша Равшан Жээнбеков.

С предложением он обратился к председателю ЦИК Нуржан Шайлдабековой, чтобы узнать, не против ли подобной инициативы Центризбирком.

Председатель ЦИК ответила положительно и добавила, что они ранее уже искали международный аудит, но он оказался недешевым.

«Мы и сами спрашивали про аудит, он недешевый: не менее $ 25 тысяч, на конференции доноров этот вопрос тоже поднимали, они ответили, что пока у них нет возможности помочь, но мы готовы к аудиту. Да и существующее программное обеспечение улучшили», — сказала она.

По ее словам, ЦИК работает с корейской организацией по международному сотрудничеству, которая помогает в улучшении программного обеспечения, подготовке специалистов по его обслуживанию.

«Мы ничуть не сомневаемся в вашей честности, если мы проведем аудит, это только дополнительно подтвердит честность и прозрачность выборов», — отметил Равшан Жээнбеков.

Как рассказала глава ЦИК, в течение месяца они провели так называемый «Стресс-тест выборного оборудования».

«Мы произвели различные атаки на оборудование, моделировали различные ситуации и скоро презентуем общественности результаты теста, который мы планируем провести в течение 10 дней», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

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