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Общество

Трамп назвал Ким Чен Ына «психом»

Президент США Дональд Трамп сегодня назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына сумасшедшим и заявил, что тот столкнется с беспрецедентными сложностями. Об этом сообщает interfax.ru.

«Северокорейский Ким Чен Ын — очевидно, сумасшедший, который совершенно спокойно относится к тому, чтобы убивать и морить голодом собственных людей. Ему предстоит пройти через такие испытания, с которыми он еще никогда не сталкивался», — написал американский президент в своем твиттере.

Ранее в сентябре лидеры КНДР и США уже обменялись угрозами.

Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что будет готов «полностью уничтожить» КНДР, если эта страна будет представлять угрозу для Америки или ее союзников. В ответ северокорейский лидер Ким Чен Ын выступил с заявлением, в котором пообещал принять «самые серьезные контрмеры в истории» в отношении США.

Заявление Трампа в ООН глава Северной Кореи назвал «безумным».
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