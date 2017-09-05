После трехмесячного перерыва возобновился суд по делу сотрудников АКС ГКНБ

В Октябрьском райсуде Бишкека возобновилось судебное разбирательство по обвинению сотрудников Антикоррупционной службы ГКНБ в халатности, повлекшей смерть руководителя аппарата Кыргызской государственной медицинской академии Абдикарима Гапарова. В ходе суда допросили главного свидетеля обвинения - Игоря Епифанова.

Ранее сторона потерпевших заявила журналистам, что данного человека не существует и его якобы выдумало следствие, чтобы очернить скончавшегося.

Свидетель рассказал о подробностях знакомства с Абдикаримом Гапаровым.

«В декабре 2015 году я пришел в КГМА с намерением взять землю в аренду. Мне сказали идти к Гапарову. Я прошел через охрану. Они спросили, кто я. Я пояснил, что иду поговорить относительно земельного участка. Меня пропустили. Когда я просил дать мне землю под аренду, Гапаров сказал, что акимиат ведет проверки, и мне нужно прийти позже», — рассказал он.

В следующий раз, по словам свидетеля, он пришел к Гапарову в конце января 2016 года.

«Когда я пришел вновь, он вспомнил меня. Сказал, что на участок очень много желающих. Просил 50 тысяч сомов. Я спросил: эти деньги будут за аренду? Он ответил, что это только за предоставление участка. Я подумал, что это взятка. Я не стал торговаться, сказал, что подумаю и ушел», — добавил Игорь Епифанов.

На третьей встрече с Гапаровым Епифанов решил записать их разговор на диктофон в телефоне. «В феврале Гапаров повторил - 50 тысяч сомов. Это записано на телефоне. Я расценил это, как вымогательство», — отметил Епифанов.

Свидетель рассказ и о готовящейся спецоперации АКС ГКНБ по задержанию Абдикарима Гапарова.

«24 февраля я пошел в ГКНБ. Ко мне спустился сотрудник, прослушал запись. На следующий день я принес 30 тысяч сомов, их обработали и отдали для передачи Гапарову. Когда созвонился с Гапаровым, он мне сказал ехать на улицу Горького. Потом позвонил, сказал, что у него не получается и попросил через пару часов просто приехать на работу. В кабинете я попросил составить договор. Он сказал, что будет без договора, что буду каждый месяц отплачивать в кассу за аренду по 2-3 тысячи сомов. Я отдал ему 30 тысяч сомов... Я должен был подать знак сотрудникам, сняв жилетку. Через некоторое время в кабинет зашли сотрудники ГКНБ», — рассказал свидетель Игорь Епифанов.

Прокурор спросил, настаивает ли свидетель на том, что Гапаров вымогал взятку. Он ответил, что да.

Допросили также Мирлана Нурсеитова. На момент произошедшего он числился внештатным сотрудником ГКНБ. По его словам, 25 февраля 2016 года он присутствовал в кабинете Абдикарима Гапарова.

«Когда приехал в КГМА, я зашел внутрь. Увидев одного из сотрудников ГКНБ, пошел за ним по коридору. Он зашел в кабинет, я за ним. В кабинете был Гапаров. Сотрудник ГКНБ представился, потом вошел следователь и понятые. Гапаров встал, хотел уйти. Мы предупредили, почему мы там находимся, какие мероприятия проводятся, объяснили его права», — сказал Мирлан Нурсеитов.

Судья Кымбат Архарова спросила, вел ли себя Гапаров агрессивно.

Свидетель ответил, что Гапаров был спокойным.

По словам Нурсеитова, сначала обыскали кабинет. Потом подошли к Гапарову и попросили вытащить из карманов имеющиеся предметы. Нашли деньги. Сняли смывы с рук.

Судья Архарова недоумевала, по какой причине идет нестыковка в показаниях. «Вы говорите одно, а ваши коллеги сказали, что Гапаров был агрессивен и оказывал физическое сопротивление», - сказала она. После этого замечания свидетель опроверг свои слова и ответил, что Гапаров не был спокоен.

Нурсеитов отметил, что Гапарову стало плохо, когда нашли деньги.

«Прибежали люди. Ему стали делать искусственное дыхание. Потом приехали медики и я выбежал их встречать», — пояснил он.

Судебное заседание продолжится 11 сентября.

Трем сотрудникам АКС ГКНБ инкриминируются злоупотребление должностным положением и халатность.