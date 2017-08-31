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Общество

Кыргызстан сделают раем для инвесторов

Кыргызстан становится страной, комфортной для проживания и ведения бизнеса, заявил сегодня президент Алмазбек Атамбаев.

По его словам, поставлена задача сделать республику раем для предпринимателей и инвесторов. Именно это в ближайшие два-три года обеспечит резкий рост в экономике страны.

«Если раньше нашу страну узнавали в новостях по очередному перекрытию дорог, захвату госучреждений, отключению света и газа, то сегодня о Кыргызстане знают по честным выборам, Всемирным играм кочевников, по грандиозным реформам в политике и экономике», — сказал глава государства.

Сегодня Кыргызстан — это одна из десяти стран, которые рекомендованы к обязательному посещению туристами всего мира.

Алмазбек Атамбаев
«Рекомендована не только благодаря удивительной природе и радушию нашего народа, но и, прежде всего, как безопасная и надежная для туристов страна. Мы добились этого всего за 5-6 лет!» — отметил президент.
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