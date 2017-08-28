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Общество

В Узгенском районе появились «атамбаевские» села

«Строящиеся в районе села в народе начали называть атамбаевскими», — сказал житель новостройки Ынтымак (бывшее село Джаман-Адыр) Узгенского района Аман Момунов на встрече с президентом Алмазбеком Атамбаевым.

По его словам, так называют четыре села, куда переселили пострадавших в апреле от оползня жителей Зергерского и Джалпак-Ташского айыльных аймаков.

Эти новостройки возводятся во времена правления Атамбаева и останутся в памяти народа.

Аман Момунов
Напомним, в апреле в двух айыльных аймаках Узгенского района сошли оползни, в результате погибли 24 человека и сотням семей пришлось переселиться.
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