Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Два «ура!» сразу — и выходной, и большой праздник. Если вы собираетесь отправиться на основные торжества по случаю Дня независимости на площади Ала-Тоо, следует поспешить с подъемом. Сегодня в Бишкеке прекрасная погода: осадков не ожидается и до 32 градусов тепла. Подробнее о прогнозе погоды здесь.

Перекрытые дороги

В связи с празднованием Дня независимости сегодня ограничат движение в центре города:

на проспекте Чуй — от улицы Т.Молдо до Тыныстанова;

на улице Т.Молдо — от проспекта Чуй до улицы Киевской;

на улице Логвиненко — от проспекта Чуй до Киевской;

на бульваре Эркиндик — от проспекта Чуй до Киевской.

Но если эти улицы перекроют только на два дня — 31 августа и 1 сентября, то есть в городе и дороги, движение на которых давно ограничено в рамках реконструкции и из-за ремонта теплосетей. Вот некоторые из них:

Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

К.Акиева — от Токтогула до Киевской;

Турусбекова — от Чуйкова до проспекта Жибек Жолу.

Орозбекова — от проспекта Жибек Жолу до Саадаева.

Рыскулова — от бульвара Молодой Гвардии до Турусбекова.

С полным списком перекрытых из-за ремонта дорог можно ознакомиться здесь.

Люди, которые меняли мир

Сказать точно, знает ли этот человек о том, что сегодня в Кыргызстане празднуют День независимости, затрудняюсь. Но ясно одно: он сегодня закатит вечеринку. И на ней наверняка будут блистать и звезды Голливуда, и певцы, и другие знаменитые люди. А как иначе? Ведь сегодня исполняется 68 лет американскому актеру Ричарду Гиру.

Фото из Интернета. Одно из увлечений актера — буддизм

Он появился на свет 31 августа 1949 года в американском городе Филадельфии, но вырос в предместье Нью-Йорка на деревенской ферме. Окончив школу в 1967 году, он отправился в Массачусетский университет изучать философию и режиссуру. Через два года бросил учебу и решил стать профессиональным трубачом. Но и с музыкой у него не срослось. Зато в Голливуде он смог себя найти.

Интересно, что в 1974 году Ричард Гир на съемках фильма «Лорды из Флэтбуша» подрался с малоизвестным на то время Сильвестром Сталлоне и потерял роль. Эти взаимоотношения актеров обыгрываются в знаменитой «Красотке». Но мы нашли отрывок из другого фильма — «Порочная связь», где Ричард Гир рассказывает об успехе в бизнесе:

Ричард Гир сыграл десятки ролей, награжден большим числом всевозможных премий. Несмотря на приличный возраст, даже сейчас при упоминании его имени сердца поклонниц екают. Да и мужчины ему тихо завидуют. И не только потому, что он снимался с одними из самых красивейших актрис мира, но потому, что его любили такие супермодели, как Синди Кроуфорд и Кэри Лоуэлл.

Памятные даты

Кстати, а вы знаете, почему Бишкек имеет такую правильную планировку и, несмотря на старания столичной мэрии, до сих пор очень зеленый город? А постарались наши предки. И сегодня исполняется 139 лет с того дня, как официально утвердили «План проектного расположения вновь предполагаемого города Пишпек».

Фото из Интернета. Питомник Алексея Фетисова, которому Бишкек обязан своими парками и бульварами. Позже питомник превратился в Казенный сад, на месте которого сейчас парк Панфилова

В 1878 году в Пишкек решили перенести из Токмака уездную столицу. Поэтому и разработали тот план. Из него следовало, что город должен быть с застройками европейского типа. Уличная сетка разбивалась в шахматном порядке, благоприятствуя устройству арычной сети и естественной вентиляции улиц. Жаль, что к нынешнему времени очень многое из делавшегося либо уже сломали, либо доламывают.

Ладно, ладно, не будем о грустном. Лучше вспомним, что 27 лет назад, в 1995 году, в американском городе Кливленде открылся Музей и Зал славы рок-н-ролла. Он посвящен наиболее известным и влиятельным деятелям эпохи рок-н-ролла — исполнителям, продюсерам и другим.

Фото из Интернета. Зал славы рок-н-ролла в городе Кливленде

Сама идея создания Зала славы появилась гораздо раньше — в 1983 году. Первое же заседание его организационного комитета состоялось в 1986 году, когда назвали первую десятку: Джеймс Браун, Рэй Чарльз, Фэтс Домино, братья Эверли, Джерри Ли Льюис, Литтл Ричард, а также покойные Чак Берри, Сэм Кук, Бадди Холли и Элвис Пресли. А полный список тех, кто вошел в Зал славы рок-н-ролла, можно посмотреть здесь.

У кого намечаются тои

В республике сегодня большой праздник, но ведь это совсем не отменяет и праздники поменьше. И у нас сегодня сразу два именинника.

Один именинник представляет фракцию «Онугуу-Прогресс» Жогорку Кенеша. Абылкайыру Узакбаеву исполняется 53 года. Он родился в 1964-м в селе Тамга Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

Сегодня его, конечно, вряд ли удастся застать на работе, но вот вам телефончик его приемной — на всякий случай: (0312) 63-87-96.

Фото из Интернета. Заместитель министра МВД Курсан Асанов

А вот заместителю министра внутренних дел Кыргызстана генерал-майору милиции Курсану Асанову исполнился 51 год. Он родился в 1966 году в селе Джаны-Арык Кара-Суйского района. Кстати, не исключено, что он сегодня может и работать: в республике усиление безопасности в связи с праздниками. И для милиции такие дни — жаркая пора.

Куда сходить

Культура

— Сегодня в Бишкеке много праздничных мероприятий, и вот здесь можно выбрать себе по вкусу. Но если к вечеру еще останутся силы, можно сходить, например, на концерт группы «Пицца» (Россия) и Согдианы (Узбекистан) в торговом центре ASIA MALL. В нем также участвуют и местные звезды эстрады. Начало в 19.00.

— Да, и не забудьте, что сегодня четверг, а значит, день кинопремьер. И сегодня их как никогда много. Здесь и триллер, и ужастик, и комедия, и мультфильм, и фантастика.

Подробнее о том, как провести свободный день или вечер, читайте в нашей «Афише».

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