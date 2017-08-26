Сегодня в рубрике «Официально»

Сообщает пресс-служба президента КР:

- Арзыбек Кожошев освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

- Нурсулу Ахметова назначена заведующей отделом аппарата президента КР;

- Жениш Разаков назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики;

- Мухамметкалый Абулгазиев назначен советником президента Кыргызской Республики;

- Бакыт Шаршембиев освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

- Акылбек Осмоналиев освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

- Жениш Разаков освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

- Олег Панкратов освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

- президент Алмазбек Атамбаев подписал указы о назначении членов правительства;

- назначены вице-премьер-министры Кыргызской Республики;

- Толкунбек Абдыгулов назначен первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики;

- Сапар Исаков назначен премьер-министром Кыргызской Республики.