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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

Сообщает пресс-служба президента КР:

- Арзыбек Кожошев освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- Нурсулу Ахметова назначена заведующей отделом аппарата президента КР;
- Жениш Разаков назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики;
- Мухамметкалый Абулгазиев назначен советником президента Кыргызской Республики;
- Бакыт Шаршембиев освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- Акылбек Осмоналиев освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- Жениш Разаков освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- Олег Панкратов освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- президент Алмазбек Атамбаев подписал указы о назначении членов правительства;
- назначены вице-премьер-министры Кыргызской Республики;
- Толкунбек Абдыгулов назначен первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики;
- Сапар Исаков назначен премьер-министром Кыргызской Республики.
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