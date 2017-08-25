Алмазбек Атамбаев призвал запустить мультистрановый проект по сохранению барса

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев призвал лидеров и руководителей ведомств из стран ареала обитания снежного барса рассмотреть и обсудить на международном форуме возможность сохранения илбирса при финансовой поддержке Глобального экологического фонда. Об этом он сказал на международном форуме по сохранению дикого животного и его экосистем.

По словам главы государства, мультистрановый проект обьединит усилия всех 12 государств ареала по сохранению илбирса.

«Надеюсь, что Глобальный экологический фонд поддержит данную инициативу, ведь она направлена на реализацию практических действий для сохранения снежного барса», — сказал Алмазбек Атамбаев.

В Бишкеке проходит Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем. В форуме принимают участие делегаты из России, Индии, Китая, Казахстана, Афганистана, Бутана, Непала, Монголии, Узбекистана, Таджикистана, Пакистана и Кыргызстана.