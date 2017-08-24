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Общество

Интеллектуал Анатолий Вассерман сравнил бакалавров с дрессированными обезьянами

Интеллектуал Анатолий Вассерман, выступая на медиафоруме в Кыргызстане, сравнил бакалавров с дрессированными обезьянами.

Отвечая на вопрос журналистов, часть выступления Анатолий Вассерман посвятил проблемам образования. Он критично отозвался о последствиях присоединения постсоветских стран к болонскому процессу.

«Это попытка поставить телегу впереди лошади. В классической системе образования, той, которую проходил я сам, начинают изучение каких-то общих наук, потом на этой общей основе постепенно осваивают те науки, которые востребованы в конкретной области деятельности, потом на основе этих наук вырабатывают соответственные практические навыки. Болонская система — это попытка начать с навыков, востребованных в конкретных сферах деятельности, без теоретического обоснования», — сказал он.

В этой системе бакалавры превращаются в дрессированных обезьян, которые по сигналу лампы нажимают кнопку. Но при этом не имеют ни малейшего понятия о том, что зажигает лампочку, что начинает работать от этой кнопки. А магистры — получают сведения о том, что стоит за лампочками и выключателями, но напрочь утрачивают навык, что делать, если зажглась лампочка. Болонская система, на мой взгляд, крайне разрушительна.

Анатолий Вассерман
Кыргызстан перешел на двухуровневую систему образования с 2012 года. Одним из первых вузов, который внедрил Болонскую систему в 2004 году, стал Ошский государственный университет.
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