В Кыргызстане в будущем возможен переход на систему специалитета. Об этом заявил заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Бекбосун Борубашов на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, российские вузы переходят на старую советскую систему подготовки — специалитет.

Поскольку мы находимся в едином образовательном пространстве, возможно, в будущем мы тоже перейдем на старую советскую систему, так называемую подготовку специалистов. Бекбосун Борубашов

Вопрос поднял депутат Сеид Атамбаев. Он сообщил, что студенты и преподаватели Кыргызско-Российского Славянского университета считают бакалавриат лишним этапом.

«Говорят, что бакалавриат, по идее, не нужен, он просто отнимает время. Они просят оставить специалитет и одноуровневую систему, как в советское время», — сказал депутат.

Также он поднял вопрос о возможности возвращения прежней практики, когда выпускники техникумов могли поступать сразу на третий курс вузов.

Представитель КРСУ Анара Баймулдинова отметила, что это возможно при условии принятия решения на уровне Министерства науки и высшего образования.

«Это возможно, если бы министерство приняло решение об отмене двухуровневой системы бакалавриата и переходе на пятилетний специалитет. Поскольку сейчас действует регламент, позволяющий обучать по двухуровневой системе, мы, как и другие вузы КР, используем эти возможности», — пояснила она.

Анара Баймулдинова добавила, что наряду с бакалавриатом в КРСУ реализуются и программы специалитета по отдельным направлениям.