Суд по делу Аиды Саляновой отложили

Суд по делу бывшего министра юстиции и генерального прокуррора Аиды Саляновой вновь отложили. На этот раз председательствующий судья Кубанычбек Касымбеков не сопротивлялся и больше не пугал обвиняемую «дежурным» адвокатом. Заседание перенесли на 29 августа.

Суд продолжит исследование материалов уголовного дела. Сегодня судья закончил третий том.

На странице, где сообщалось об обязанностях министра юстиции и его заместителя, подсудимая попросила уточнить дату, которая там указывается. После она сказала, что до этого Жылдыз Мамбеталиева (экс-министр юстиции) говорила, что «никогда дата приказа не совпадала с датой, которую она указывала в приказе».

«В трех разных приказах мы видели, что даты совпадали. Сейчас прокурор указывает, что дата другая, но отмечу, что речь идет о ее показаниях... Она может 100 раз ставить разные даты, речь не об этом. За язык ее никто не тянул. Поэтому дальше мы можем видеть и мои подписи, где также разные даты, подписи Мамбеталиевой и других людей, вопрос не в этом. Беспокоит, что прокуроры не понимают, о чем идет речь», — сказала Аида Салянова.

Дальше судья прочитал постановление о привлечении Алексея Елисеева в качестве обвиняемого, которое не утверждено, постановление суда об избрании меры пресечения и объявления его в розыск заочно, а также автобиографию Елисеева, где работала Жылдыз Мамбеталиева и другое.

На этом завершилось исследование третьего тома. Адвокат Чинара Джакупбекова сказала, что у нее сегодня после обеда другой процесс, в связи с чем просила отложить слушание.

Прокурор был не против. Судья решил назначить слушание на 25 августа, на адвокат сказала, что завтра не придет на процесс. По ее словам, у нее не хватает времени на апелляцию по делу депутата парламента Омурбека Текебаева.

Судья сказал, что по делу Текебаева есть и другие адвокаты. Джакупбекова ответила, что пишет апелляцию она, и она не знает, кто из адвокатов остался.

Аида Салянова добавила, что у нее завтра внеочередная сессия Жогорку Кенеша. В итоге судья отложил процесс до вторника.

Аида Салянова будет давать показания после исследования материалов. Она обвиняется в злоупотреблении должностным положением, когда будучи главой Минюста в 2010 году, по версии следствия, незаконно возобновила лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого возбудили уголовное дело по ряду статей УК КР.