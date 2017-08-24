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Общество

Водителя, разлившего масло на дороги Бишкека, оштрафовали на 8 тысяч сомов

Водителя, разлившего масло на дороги Бишкека, оштрафовали на 8 тысяч сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

Накануне примерно в 14.00 поступил вызов на «102», что на пересечении Южной магистрали и улицы Жукеева-Пудовкина разлито масло. Установлено, что ЗИЛ с прицепом выехал со станции «Аламедин». Он перевозил 20 тонн масла «Пальма» и проследовал по улицам Ч.Валиханова, Анкары, Шабдана Баатыра, Медерова, Юнусалиева, Токомбаева, Байтика Баатыра. Машиной управлял 55-летний Б.В.

На улице Байтика Баатыра его остановил сотрудник патрульной милиции. В отношении водителя приняты меры по статье 241 Кодекса об административной ответственности «Нарушение водителем ПДД, повлекшее создание аварийной ситуации с причинением материального ущерба транспортных средств или иного имущества».

Он оштрафован на 8 тысяч сомов. Суд должен решить, лишать ли его водительских прав сроком на 2 года.
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