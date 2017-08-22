В Нарынской области построят обувную фабрику

В Кочкорском районе Нарынской области построят новую обувную фабрику стоимостью 50 миллионов сомов. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в полномочном представительстве правительства в регионе.

По его данным, в настоящее время компания, которая намерена построить фабрику, подыскивает земельный участок на территории Кочкорского района. Кроме того, в районе с 2014 года работает другая обувная фабрика, экспортирующая обувь в Россию.

«Компания в течение года намерена инвестировать 60 миллионов сомов в расширение имеющейся обувной фабрики, которая в 2016 году произвела один миллион 826 тысяч 317 пар обуви и экспортировала их в Россию», — сообщили в пресс-службе обладминистрации.