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Общество

В Нарынской области построят обувную фабрику

В Кочкорском районе Нарынской области построят новую обувную фабрику стоимостью 50 миллионов сомов. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в полномочном представительстве правительства в регионе.  

По его данным, в настоящее время компания, которая намерена построить фабрику, подыскивает земельный участок на территории Кочкорского района.  Кроме того,  в районе с 2014 года работает другая обувная фабрика, экспортирующая обувь в Россию.

«Компания в течение года намерена инвестировать 60 миллионов сомов в расширение имеющейся обувной фабрики, которая в 2016 году произвела один миллион 826 тысяч 317 пар обуви и экспортировала их в Россию»,  — сообщили в пресс-службе обладминистрации. 
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