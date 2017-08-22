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Общество

В ГРС уличили в лукавстве претендента на пост президента Кыргызстана

В Государственной регистрационной службе прокомментировали претензии претендента на пост президента Кыргызстана Турата Акимова о проблеме замены ID-карты на биометрический паспорт. 

«У людей нет на руках ни старой ID-карты, ни новых биометрических паспортов. Мы считаем, что это делается для победы другого кандидата. Полагаем, что в первую очередь паспорта получат бюджетники», - заявил Турат Акимов. Этим он объяснил, что не может собрать 30 тысяч подписных листов. 

«Он явно лукавит. При замене мы не забираем старый паспорт граждан, пока они не получат новый. Так было с самого начала – со второго мая 2017 года. Иначе на ГРС был бы еще больший груз. Ведь в жизни разные ситуации бывают: человеку может срочно потребоваться паспорт через несколько дней или через неделю после подачи заявления на замену. Поэтому мы все эти моменты учли», - сказал ИА «24.kg» пресс-секретарь ГРС Мелис Эржигитов. 

Он отметил, что на замену уходит две недели. «Мы признаем, что три месяца – май, июнь, июль мы не укладывались в две недели из-за очень большого потока желающих обменять свой паспорт. Уходило до трех недель. Мы предупреждали граждан о задержках и готовности паспорта по SMS. А в августе ситуация более или менее стабилизировалась, мы начали укладываться в установленный срок», - пояснил Мелис Эржигитов. 

«Замена паспортов абсолютно никак не связана с предстоящими выборами президента. У нас в списках числится почти три миллиона избирателей, и у всех есть паспорта», - резюмировал он.
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