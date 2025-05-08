Наццентр онкологии с 12 мая начнет бесплатный прием в Джалал-Абадской области

Общественный фонд «Верю в чудо» совместно с врачами Национального центра онкологии и Национального центра охраны материнства и детства проведет бесплатный прием в Джалал-Абадской области.
Прием врачей-онкологов пройдет с 12 по 16 мая по следующему графику:
• 12-13 мая — Джалал-Абад, Джалал-Абадская областная больница;
• 14 мая — Сузакская территориальная больница;
• 15 мая — Базар-Коргонская территориальная больница;
• 16 мая — Майлуу-Суйская территориальная больница.
По всем вопросам звонить по номеру 0700903000.
Мероприятие проводится при поддержке депутата Жогорку Кенеша Шаирбека Ташиева.
Отметим, Национальный центр онкологии будет проводить бесплатный прием врачей во всех регионах Кыргызстана при поддержке депутатов парламента. Цель проекта — раннее выявление и профилактика онкологических заболеваний. Прием будут вести маммолог, гинеколог, детский онколог и специалист УЗИ.
В мае медики будут работать в Джалал-Абадской и Баткенской областях, в июне — в Ошской и Иссык-Кульской областях, в июле — в Нарынской и Таласской областях. В августе врачи поедут в Чуйскую область.