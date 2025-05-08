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Общество

Наццентр онкологии с 12 мая начнет бесплатный прием в Джалал-Абадской области

Общественный фонд «Верю в чудо» совместно с врачами Национального центра онкологии и Национального центра охраны материнства и детства проведет бесплатный прием в Джалал-Абадской области.

Прием врачей-онкологов пройдет с 12 по 16 мая по следующему графику:

• 12-13 мая — Джалал-Абад, Джалал-Абадская областная больница;
• 14 мая — Сузакская территориальная больница;
• 15 мая — Базар-Коргонская территориальная больница;
• 16 мая — Майлуу-Суйская территориальная больница.

По всем вопросам звонить по номеру 0700903000.

общественного фонда «Верю в чудо»
Фото общественного фонда «Верю в чудо». График приема врачей-онкологов

Мероприятие проводится при поддержке депутата Жогорку Кенеша Шаирбека Ташиева.

Отметим, Национальный центр онкологии будет проводить бесплатный прием врачей во всех регионах Кыргызстана при поддержке депутатов парламента. Цель проекта — раннее выявление и профилактика онкологических заболеваний. Прием будут вести маммолог, гинеколог, детский онколог и специалист УЗИ.

В мае медики будут работать в Джалал-Абадской и Баткенской областях, в июне — в Ошской и Иссык-Кульской областях, в июле — в Нарынской и Таласской областях. В августе врачи поедут в Чуйскую область.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328454/
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