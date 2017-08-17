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Общество

В Нацкомиссии по госязыку не подтвердили и не опровергли сдачу теста Текебаевым

В пресс-службе Национальной комиссии по государственному языку не подтвердили, но и не опровергли сообщение о том, что сегодня Омурбек Текебаев в здании СИЗО ГКНБ сдал тест на знание кыргызского  языка в качестве претендента на должность президента Кыргызстана.

В пресс-службе Нацкомиссии лишь посоветовали следить за новостями на их официальном сайте. 

Как сообщили в пресс-службе Центризбиркома, 17 августа 2017 года уполномоченный кандидата в президенты Омурбека Текебаева не приносил в ЦИК сертификат, подтверждающий сдачу теста на знание госязыка.

Напомним, сегодня штаб политической партии «Ата Мекен» распространил заявление, что Омурбек Текебаев 17 августа в СИЗО сдал тест на знание госязыка сотруднику Нацкомиссии по госязыку, которая принимает экзамены у кандидатов в президенты Кыргызстана. 
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