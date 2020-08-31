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13:01, 31 августа 2020
, Бишкек -
24.kg
,
Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Что вы знаете о независимости в Кыргызстане и мире? Тест
13:01, 31 августа 2020
, Бишкек -
24.kg
,
Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Сегодня в Кыргызстане отмечают День независимости. В праздничный день мы предлагаем пройти наш тест.
Ссылка:
https://24.kg/obschestvo/163568/
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