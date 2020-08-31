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Общество

Что вы знаете о независимости в Кыргызстане и мире? Тест

Сегодня в Кыргызстане отмечают День независимости. В праздничный день мы предлагаем пройти наш тест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163568/
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