18 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

9.00–16.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Тон, Арстанбап, Молдокулова, Куйручук, Ой-Терскен, Санжыра);

9.00–18.00 – жилмассив «Кок-Джар» (улицы Улан, Щусева, Тыныстанова, Магаданская, Васильева, Маяковского, Сеченова, Элебесова, Щербакова, Удмуртская, Кишиневская, Акылбекова, Армавирская, Хивинская, Достоевского, проспект Чуй, бульвар Эркиндик);

9.00–17.00 – улица Белгородская, 67, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бакаева, Кара-Коо, Арча-Бешик, Баба-Ата, Арча-1), улицы Орозбекова, Токтогула, Айни, Джунусалиева, Ташкентская, Исанова, Профессора Зимы, проспект Жибек Жолу.

В Чуйской области:

9.00-17.00 — жилмассив «МТФ-2», села Лесхозное, Первое Мая (улицы Малабек, Сырдыбай, Калык, Жаштык, Набережная, Свободы, Веселая), Сокулук (улицы Фрунзе, Степная), Арал (улицы Картанбаева, Чолпон), Кашка-Баш (улицы Проектируемая, Виноградная, Исманова), Селекционное (улицы Парковая, Кипкалова), Достук (улица Достук);

8.30-17.00 – села Ийри-Суу, Эриктуу, Петропавловка (улицы Ключевая, Краснооктябрьская).

В Иссык-Кульской области: