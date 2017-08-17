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Общество

18 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–16.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Тон, Арстанбап, Молдокулова, Куйручук, Ой-Терскен, Санжыра);
  • 9.00–18.00 – жилмассив «Кок-Джар» (улицы Улан, Щусева, Тыныстанова, Магаданская, Васильева, Маяковского, Сеченова, Элебесова, Щербакова, Удмуртская, Кишиневская, Акылбекова, Армавирская, Хивинская, Достоевского, проспект Чуй, бульвар Эркиндик);
  • 9.00–17.00 – улица Белгородская, 67, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бакаева, Кара-Коо, Арча-Бешик, Баба-Ата, Арча-1),  улицы Орозбекова, Токтогула, Айни, Джунусалиева, Ташкентская, Исанова, Профессора Зимы, проспект Жибек Жолу.

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — жилмассив «МТФ-2», села Лесхозное, Первое Мая (улицы Малабек, Сырдыбай, Калык, Жаштык, Набережная, Свободы, Веселая), Сокулук (улицы Фрунзе, Степная), Арал (улицы Картанбаева, Чолпон), Кашка-Баш (улицы Проектируемая, Виноградная, Исманова), Селекционное (улицы Парковая, Кипкалова), Достук (улица Достук);
  • 8.30-17.00 – села Ийри-Суу, Эриктуу, Петропавловка (улицы Ключевая, Краснооктябрьская).

В Иссык-Кульской области:

  • 8.00–17.00 — села Темировка, Григорьевка, Боконбаево (северная часть), Конур-Олон, Кол-Тор, Михайловка (в том числе дачи), город Каракол (улицы Пролетарская, Кирова, Жамансариева, Ленина, Карасаева, Гебзе, Туркестанская, Салиева, Абдрахманова, Алыбакова, Московская, Королькова, Октябрьская, Айни, Коенкозова, Калинина, Гагарина, Асаналиева, Орозова, Тыныстанова, Дзержинская, Токтогула) и село Жолголот.
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