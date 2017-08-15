По ранее возбужденному уголовному делу на Мавляна Аскарбекова начато следствие

По ранее возбужденному уголовному делу на Мавляна Аскарбекова со стороны ГКНБ начато следствие. Об этом ИА «24.kg» стало известно от самого гражданского активиста.

По его словам, ему предъявили обвинение по пункту 1 статьи 297 Уголовного кодекса КР.

«Идет следствие, и я пока воздержусь от деталей, завтра или послезавтра еще раз вызовут на допрос. И когда дело передадут в суд, я дам более полную информацию», — сказал гражданский активист.