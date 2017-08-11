Дело Текебаева. Десять часов прений назвали пыткой подсудимых

В Первомайском райсуде по делу депутата Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова после вечернего часового перерыва продолжаются прения сторон.

Адвокат Марат Эшперов попросил судью Айбека Эрнис уулу показать норму УПК, где разрешено проводить судебные заседания после завершения рабочего дня. По его словам, если следовать логике председательствующего, то он может суд проводить и ночью, и в выходные.

«До утра я и сам не буду проводить. Но процесс не завершен. А в УПК нет нормы, запрещающей мне продолжать слушание. Пусть Текебаев говорит. Я ж не имею права его прерывать. Закончит — разойдемся», — парировал на претензиии представителя защиты подсудимых Айбек Эрнис уулу.

Адвокат Канат Хасанов напомнил Айбеку Эрнис уулу, что после 18.00, согласно Трудовому кодексу, он уже не судья.

Ранее о нарушениях, которые приравниваются к пыткам, заявили и представители института омбудсмена. Экс-президент переходного периода Роза Отунбаева подчеркнула, что процесс политизирован.

Из зала раздаются реплики, что это пытки над обвиняемыми.