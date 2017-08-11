21:31
+19
USD 69.38
EUR 81.32
RUB 1.16
Общество

Дело Текебаева. Десять часов прений назвали пыткой подсудимых

В Первомайском райсуде по делу депутата Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова после вечернего часового перерыва продолжаются прения сторон.

Адвокат Марат Эшперов попросил судью Айбека Эрнис уулу показать норму УПК, где разрешено проводить судебные заседания после завершения рабочего дня. По его словам, если следовать логике председательствующего, то он может суд проводить и ночью, и в выходные.

«До утра я и сам не буду проводить. Но процесс не завершен. А в УПК нет нормы, запрещающей мне продолжать слушание. Пусть Текебаев говорит. Я ж не имею права его прерывать. Закончит — разойдемся», — парировал на претензиии представителя защиты подсудимых Айбек Эрнис уулу.

Адвокат Канат Хасанов напомнил Айбеку Эрнис уулу, что после 18.00, согласно Трудовому кодексу, он уже не судья.

Ранее о нарушениях, которые приравниваются к пыткам, заявили и представители института омбудсмена. Экс-президент переходного периода Роза Отунбаева подчеркнула, что процесс политизирован.

Из зала раздаются реплики, что это пытки над обвиняемыми.
Ссылка:
просмотров: 550
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
Дело Текебаева. Процесс отложен до понедельника
Дело Текебаева. Адвокаты опять требуют от судьи не нарушать Трудовой кодекс
Приговор Садыру Жапарову обжалован в городском суде
Дело Текебаева. На заседание суда не пускают Алмамбета Шыкмаматова
Дело Текебаева. Подсудимый рассказал, почему не было ужина в «Супаре»
Дело Текебаева. В суд вновь пришла Роза Отунбаева
Эмильбек Каптагаев просит суд оправдать Садыра Жапарова
Дело Текебаева. В прениях сторон продолжается выступление подсудимого
Дело Текебаева. О тематике бесед с Леонидом Маевским рассказал подсудимый
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не&nbsp;хочу Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не хочу
Археологи из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Турции обнаружили гробницу Караханидов в&nbsp;Нарыне Археологи из Кыргызстана и Турции обнаружили гробницу Караханидов в Нарыне
В&nbsp;Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у&nbsp;граждан В Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у граждан
Бизнес
Более 20&nbsp;литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom Более 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom
Мобильный оператор&nbsp;О! обеспечит паломников выгодной связью во&nbsp;время хаджа Мобильный оператор О! обеспечит паломников выгодной связью во время хаджа
MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и&nbsp;подарками MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и подарками
Открылся новый магазин O!Store в&nbsp;супермаркете Globus. Заходите в&nbsp;гости! Открылся новый магазин O!Store в супермаркете Globus. Заходите в гости!