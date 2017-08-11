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Общество

Дело Текебаева. В прениях сторон продолжается выступление подсудимого

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжаются прения сторон. Выступает лидер партии «Ата Мекен».

Ранее он рассказал хронологию 13 мая 2010 года. Именно в этот день, по показаниям главного свидетеля обвинения российского бизнесмена Леонида Маевского, он и Модин встретились в первый раз с членами временного правительства Текебаевым и Чотоновым, и те потребовали с россиян за активы компании MegaCom $1 миллион.

А 21 декабря, как утверждают свидетели обвинения, они прибыли к уже избранному депутату парламента Текебаеву, и Маевский потребовал вернуть деньги, так как обязательства не выполнили.

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В прениях подсудимый заявил, что Алексея Модина 21 декабря не было в Бишкеке. Последний раз он прилетал в ноябре, и это подтверждает манифест перелетов бизнесмена, приобщенный к материалам уголовного дела. Текебаев также заявил, что его самого не было на работе в тот день. Это подтвердили свидетели защиты, в частности, Феликс Кулов и Камчыбек Ташиев.

Подсудимый отметил и нестыковки в показаниях своего бывшего соратника Омурбека Абдырахманова. В частности, что Абдырахманов 21 декабря не возглавлял депутатскую комиссию по MegaCom. Он был избран руководителем комиссии ЖК только 30 декабря.

Сам Омурбек Абдырахманов ранее в суде признавался, что точную дату, когда видел россиян в кабинете Текебаева, он не помнит.

«Абдырахманов видел не Маевского с Модиным, а других людей. Был еще и третий. Абдырахманов сказал, что видел троих, и это правда. И тогда обвинение придумало того самого «третьего человека». Помощника Маевского Александра Звездарева. Но он тоже не приезжал в Бишкек в декабре 2010 года. То есть все это — фальсификация», — сказал Омурбек Текебаев.

Подсудимый настаивает, что ни в составе временного правительства, ни, тем более, в парламенте не курировал вопросы экономики, в частности, MegaCom. А Маевский же утверждает, что согласился встретиться с ним только потому, что Текебаев мог повлиять на процесс приватизации компании.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.
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