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Общество

Дело Текебаева. Подсудимого будет защищать государственный адвокат

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова объявлен перерыв в связи с отсутствием адвокатов одного из подсудимых.

Адвокат Чынара Джакупбекова направила в суд ходатайство с просьбой отложить процесс на более поздний срок, так как не успевает подготовиться к прениям, потому что участвует в других судебных процессах.

Представители гособвинения выразили протест, заявив, что в прениях может участвовать государственный адвокат, которого ранее уже предоставляли Омурбеку Текебаеву.

Судья Айбек Эрнис уулу постановил продолжить процесс после обеда с участием государственного адвоката Элмиры Чоноевой.

«Она вас уже защищала и с делом хорошо знакома», — сказал Айбек Эрнис уулу, обращаясь к подсудимому.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.
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