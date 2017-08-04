Наказывать родителей за сокрытие фактов насилия над их детьми предлагает адвокат

Наказывать родителей за умышленное сокрытие фактов насилия над их детьми предлагает адвокат Улан Джумаков.

Так он отреагировал на информацию об избиении несовершеннолетнего в Балыкчи. Мать потерпевшего отказалась написать заявление и обратилась с просьбой, что хочет отказаться от частно-публичного обвинения в отношении лиц, которые избили ее сына.

«Необходимо внести изменения и дополнения в соответствующие кодексы, законодательные и нормативные акты в части защиты прав и свободы детей», — считает Джумаков.

«В случаях, когда родители умышленно скрывают факты насилия и избиения детей либо пишут встречные заявления, а равно просят прекратить уголовное преследование подозреваемых, нужно привлекать их к уголовной и административной ответственности (исходя из тяжести преступления). Следует ставить вопрос о лишении их родительских прав, налагать крупные штрафы и предусмотреть запрет на педагогическую деятельность», — написал он.

«Это можно даже квалифицировать как воспрепятствование расследованию и правосудию со стороны родителей. Сколько уже можно нарушать права детей? Почему за них решают взрослые? Ребенок пережил все ужасы избиения, а родители либо скрывают преступление, либо пишут встречные заявления», — возмущен адвокат.