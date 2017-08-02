За 6 месяцев 2017 года в Кыргызстане браконьеры уничтожили 283 животных

С начала 2017 года в Кыргызстане браконьерами уничтожено 283 животных. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Департаменте природных ресурсов Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По данным ведомства, в том числе четверо являются краснокнижными (дикобраз, беркут).

Как сообщается, всего по фактам браконьерства наложены штрафы на сумму 161 тысяча 770 сомов, из которых взыскано 128 тысяч. Департаментом по данным фактам поданы иски на 642,6 тысячи сомов, из которых на сегодня удалось взыскать в пользу государства 514 тысяч сомов.