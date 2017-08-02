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Общество

Дело Текебаева. Алексей Модин опять путается в показаниях. Его упрекают во лжи

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжается исследование материалов. Ранее адвокаты ходатайствовали о том, чтобы отложить сегодняшнее заседание.

Как отметил юрист Канат Хасанов, сегодня похороны одного из старейших работников судебной системы, и все судьи, адвокаты и прокуроры поехали отдать дань памяти. Кроме того, адвокаты Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова — Чинара Джакупбекова и Бактыбек Жумашов — не могут присутствовать на заседании с утра, так как задействованы в других судебных слушаниях.

Однако судья в ходотайстве отказал. Суд продолжился.

Сегодня присутствующим показали видеофиксацию, где Алексей Модин указывал следователям якобы на кабинет Омурбека Текебаева, где они встречались в мае 2010 года. Бизнесмен рассказал, что именно в этом кабинете был он, Леонид Маевский, Талант Маматкеримов и Омурбек Абдырахманов 13 мая 2010 года. Речь на переговарах шла об активах MegaCom, их возможной продаже Маевскому и введении в управление компанией Модина.

 

 

По словам последнего, Текебаев поручил Абдырахманову решить вопрос с сотовым оператором. Однако, по словам самого Абдырахманова, он увидел Модина и Маевского впервые в кабинете Текебаева в «Белом доме» зимой — или 21 декабря 2010 года, или в январе-феврале 2011 года. Экс-нардеп точно не смог вспомнить дату. А 13 мая 2010 года Абдырахманов был в США, чему есть подтверждение. В том числе и свидетельство самого бывшего депутата.

Более того, на видео Модин указал не на кабинет Текебаева в Доме правительства, а на служебное помещение Алмазбека Атамбаева, которое тот занимал в 2010 году, будучи первым заместителем главы временного правительства. 
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