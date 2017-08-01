Кандидата в президенты Темира Сариева оштрафовали за непристегнутый ремень безопасности, когда он 26 июля приехал в здание «Кыргызтест» сдавать экзамен по госязыку. Об этом собщило Управление патрульной милиции ГУВД Бишкека.

Отметим, экс-премьер-министр еще и припарковался в неположенном месте. Темир Сариев оплатил штраф в размере 1 тысячи.

«Законы и правила для всех одинаковы, невзирая на социальный статус или должность», - прокомментировал политик оплату штрафа.

Отметим, накануне закончилось выдвижение претендентов на участие в президентской избирательной кампании. Заявления в ЦИК подали 59 человек.