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Общество

Дело Текебаева. Показания Омурбека Абдырахманова: Не помню, не знаю

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжается исследование материалов.

Судья зачитывает показания бывшего депутата Жогорку Кенеша Омурбека Абдырахманова, данные им во время следствия и на очной ставке с Текебаевым и Чотоновым. Он не смог ответить на вопрос, от кого именно услышал, что российские бизнесмены Леонид Маевский и Алексей Модин заплатили Текебаеву и Чотонову в 2010 году $1 миллион за продвижение сделки по MegaCom.

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Омурбек Абдырахманов не смог назвать точную дату, когда он якобы видел Маевского и Модина в кабинете лидера «Ата Мекена» в «Белом доме», когда российские предприниматели требовали от Текебаева и Чотонова выполнить свои обязательства и отдать активы сотового оператора либо вернуть деньги.

Обвиняемые полностью отрицают все показания Абдырахманова.

При исследовании материалов выяснилось, что в мае, июле, августе и декабре 2010 года в отеле «Хайятт» действительно останавливался некий Маевский, но не Леонид Станиславович, а Леонид Борисович.
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