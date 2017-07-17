C переименовавшим проспект Чуй в Сталина правоохранители намерены «поработать»

«Для проведения разъяснительной работы меня пригласили в городское отделение милиции в микрорайоне «Восток-5», – рассказал ИА «24.kg» Амантур Манапбаев, ранее повесивший указатель на дом по проспекту Чуй с названием «проспект Сталина».

Напомним, вскоре мэрия города Бишкека сообщила, что табличку убрала , но не установила лиц, повесивших ее.

В тот же день называющее себя «Коалицией левых сил» движение опубликовало на своей странице в Facebook объявление о начале сбора подписей за то, чтобы изменить проспект Чуй на проспект Сталина. Представитель движения Амантур Манапбаев сообщил, что табличку повесила их организация.

По его словам, сегодня в Свердловском райсуде должно состояться слушание, где его должны привлечь к административной ответственности.

Ответчик недоумевает, за что его судить, и информирует, что «Коалиция левых сил» проведет не менее дерзкую акцию по своей значимости, чем акция по переименованию проспекта Чуй.

Однако в Свердловском райсуде ИА «24.kg» сообщили, что на сегодня, 17 июля, слушание по делу в отношении Амантура Манапбаева не запланировано.