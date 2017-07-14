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Общество

Чаще всего кыргызстанцы умирают от сердечно-сосудистых заболеваний

Несмотря на проводимую работу, в республике остается высоким показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). В структуре причин смертности на них приходится более 50 процентов.

По данным Минздрава, на перевале Суек-Ашуу (Джети-Огузский район Иссык-Кульской области, высота более 4100 метров над уровнем моря) запустили в эксплуатацию высокогорную научно-исследовательскую медико-физиологическую станцию Кыргызско-Индийского горного биомедицинского научного центра. Начаты научные горно-физиологические исследования с участием кыргызских и индийских ученых и военнослужащих двух стран.

В настоящее время исследуют воздействие пребывания в высокогорье на способности человеческого организма и структуру его сна.

В Национальном центре кардиологии и терапии создали специализированную бригаду для оказания экстренной круглосуточной помощи, которая начала действовать с 12 апреля. Всего с этого времени диагностическая коронароангиография проведена 55 больным с острым коронарным синдромом. Всем больным вмешательства проведены бесплатно и в экстренном порядке.
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