Осужденные за теракт в Посольстве КНР обжаловали приговор

Осужденные по делу о теракте в Посольстве Китая в Кыргызстане обжаловали решение Первомайского районного суда в Бишкекский городской суд. Об этом сообщили в канцелярии второй инстанции.

По их данным, дата слушаний пока не назначена. Апелляцию подали адвокаты всех осужденных.

Суд признал подсудимых Хасамидина Исмаилова, Хикматилло Абдулажанова и Куназим Мансирову виновными в совершении теракта на территории дипломатическиой миссии.

Хасамидин Исмаилов приговорен к 18 годам тюрьмы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Хикматилло Абдулажанов осужден на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Куназим Мансирова приговорена к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии для осужденных женщин.

Напомним, 30 августа 2016 года в Посольстве Китая в Бишкеке прогремел взрыв. Террорист-смертник протаранил на машине автоматические ворота дипмиссии. Раздался взрыв, пострадали два садовника посольства.