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Власть

Отношения между КНР и КР сохраняют хорошую динамику устойчивого развития — посол

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь встретилась с вновь назначенным первым заместителем председателя кабинета министров КР Азизом Аалиевым. Стороны обменялись мнениями по углублению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, сообщили 24.kg в дипломатической миссии.

посольства КНР
Фото посольства КНР

Ду Дэвэнь отметила, что в течение 30 лет установления дипломатических отношений стороны сохраняют хорошую динамику устойчивого развития.

«Добрые соседи, хорошие друзья, надежные партнеры и родные братья — это яркое отражение высокого уровня всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Кыргызстаном. Практическое сотрудничество между двумя странами в различных областях постоянно расширяется, сотрудничество в рамках совместного строительства инициативы «Один пояс — один путь» дает плодотворные результаты. В совместной борьбе с COVID-19 традиционная дружба между Китаем и Кыргызстаном еще больше укрепилась и углубилась», — отметили в посольстве.

По его данным, Ду Дэвэнь высоко оценила развитие торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном, подчеркнув, что китайская сторона готова прилагать общие усилия с кыргызской стороной для продвижения сотрудничества между двумя странами в различных областях на благо народов двух стран.

Азиз Аалиев в свою очередь отметил, что Китай является дружественным соседом и искренним партнером Кыргызстана. Кыргызстан всегда придает большое значение развитию сотрудничества с Китаем в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Он поблагодарил китайских партнеров за оказанную многолетнюю большую поддержку и помощь для социально-экономического развития КР.

Чиновник также поблагодарил Китай за предоставление вакцин и другой противоэпидемической помощи Кыргызстану, а также высоко оценил и поблагодарил Синьцзян-уйгурский автономный район Китая за предоставление продовольственной и противоэпидемической помощи стране в последнее время.

Стороны также обсудили вопросы укрепления работы китайско-кыргызской межправительственной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству, продвижение проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, реализацию проектов в рамках безвозмездного гранта, выделенного правительством КНР для Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207424/
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