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Общество

Свидетель призналась, что никогда с Аидой Саляновой по лицензиям не говорила

В суде по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой продолжается допрос свидетелей.

Главный специалист Минюста Гульмира Батырова рассказала, что ей действительно в 2010 году поступило распоряжение от начальника управления по делам нотариата и адвокатуры Марипы Сейдалиевой — подготовить приказ о возобновлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву. К министру Саляновой она по этому вопросу не обращалась. Куратором возобновления лицензии выступала на тот момент заместитель главы ведомства — Жылдыз Мамбеталиева (главный свидетель обвинения).

В суде также пытались выяснить, как из Минюста пропало личное дело Алексея Елисеева. Но не смогли.  

Суд намеревался продолжить допрос Жылдыз Мамбеталиевой. Но она сегодня в суд не явилась.

Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении должностным положением. Согласно версии следствия, она, будучи министром юстиции в 2010 году, незаконно возобновила лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР.
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