Подсудимого сторонника Жапарова удалили из зала из-за нарушения порядка

Подсудимого сторонника Жапарова удалили из зала суда из-за нарушения порядка. Чынгыз Кожогелдиев из-за решетки опровергал и комментировал слова свидетелей и не реагировал на просьбы судьи и адвокатов не мешать свидетелям и сотрудникам 10-го отдела ГУВД столицы давать показания.

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Напомним, 12 человек были задержаны на акции протеста в поддержку экс-депутата ЖК Садыра Жапарова 25 марта этого года у здания ГКНБ. Они обвиняются по статьям 234 (хулиганство) УК КР, 341 (сопротивление власти), 174 (умышленное уничтожение чужого имущества).

Сам Жапаров обвиняется в соучастии организации беспорядков, попытке захвата власти и захвате заложника.

Следующее заседание суда по делу 12 его сторонников назначено на 10 июля.