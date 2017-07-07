Стороннику Жапарова отказано в освобождении, несмотря на то, что отец при смерти

В самом начале судебного процесса над сторонниками экс-депутата Садыра Жапарова один из подсудимых Айдынбек Шамшиддин уулу ходатайствовал об изменении меры пресечения из-под стражи под домашний арест, аргументировав просьбу тем, что его отец находится при смерти.

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«Уважаемый суд, до моего ареста я лежал в больнице вместе с отцом. Ухаживал за ним. И в тот день я нечаянно оказался у здания ГКНБ. Задержался посмотреть, что там происходит. И меня схватили сотрудники милиции, отвезли в РОВД. Избили в подвале моим же ремнем. А когда увидели, что на теле появились синяки, решили не отпускать. Так я оказался подсудимым. А сейчас отец при смерти. Есть справки врачей, подтверждающие это. Прошу учесть то, что ни один свидетель не сказал, что я совершал противоправные действия, и освободить меня из-под стражи. Мне сейчас нужно быть рядом с отцом», — обратился он к судье.

Напомним, 12 человек были задержаны на акции протеста в поддержку экс-депутата ЖК Садыра Жапарова 25 марта 2017 года у здания ГКНБ. Они обвиняются по статьям 234 (хулиганство) УК КР, 341 (сопротивление власти), 174 (умышленное уничтожение чужого имущества).

Сам Жапаров обвиняется в соучастии в организации беспорядков, попытке захвата власти и захвате заложника.