Дети на митинге. Бишкекские чиновники обещают разобраться в ситуации

После публикации о митингующих подростках, которые отстаивают детскую площадку в столичном микрорайоне № 12, аким Октябрьского района Нурбек Курманбеков пообещал разобраться в ситуации.

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«Возможно, речь идет о площадке, расположенной между домом № 46 и детским садом № 173, — предположил аким. — Она передана в арендное пользование на 49 лет под строительство многоэтажного жилого дома. Сейчас идет судебный процесс. Площадь — около 13 соток».

Нурбек Курманбеков добавил, что споры были и по площадке, расположенной между 12-м и 13-м домами.

«Наша райадминистрация ни одного сантиметра земельного участка никому не передала, у нас даже таких полномочий нет», — подчеркнул аким.