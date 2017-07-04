Почему не объявлен тендер на местный уголь, объяснили энергетики

В ОАО «Электрические станции» рассказали ИА «24.kg», почему не объявлен тендер на местный уголь.

По постановлению правительства для ТЭЦ Бишкека необходимо закупить 500 тысяч тонн местного топлива.

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«Электрические станции» подготовили документы для объявления тендера. Однако в связи с тем, что произошло повышение тарифа на железнодорожные услуги внутри республики в связи с вхождением в Таможенный союз, стоимость топлива выросла.

После урегулирования этого вопроса компания объявит тендер.

Согласно графику поставок в июле на ТЭЦ Бишкека должны уже завезти 55 тонн местного топлива.