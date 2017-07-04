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Общество

Стала известна дата встречи Владимира Путина и Дональда Трампа

Стала известна дата встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщают российские СМИ.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится 7 июля. Переговоры пройдут в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20).

Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия исходит из того, что встреча Трампа и Путина на G20 состоится так или иначе, потому что им надо «переговорить по многим вопросам». В Кремле отмечали, что формат встречи согласуют по дипломатическим каналам.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп поручил Совету национальной безопасности (NSC) Белого дома подготовить список возможных «уступок», которые он мог бы предложить Путину в ходе переговоров. Среди одной из уступок назывался возврат посольству России в США дипломатических «дач» в Нью-Йорке и Мэриленде. Их изъяли в 2016 году, когда президентом США был Барак Обама, объяснив такую меру «вмешательством России в выборы». Сообщалось, что Трамп во время предстоящей встречи также планирует в первую очередь обсудить ситуации в Сирии и на Украине.
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