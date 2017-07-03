На третью фазу реабилитации Токтогульской ГЭС выделят $175 миллионов

На третью (заключительную) фазу реабилитации Токтогульской ГЭС будет выделено $175 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Электрические станции».

По ее данным, Алмазбек Атамбаев подписал закон о ратификации соглашения о финансировании между Кыргызстаном и Азиатским банком развития.

Из $175 миллионов 110 выделит Азиатский банк развития (60 миллионов — кредит, 50 миллионов — грант) сроком на 40 лет с 8 годами льготного периода под 1 процент годовых. $40 миллионов выделит Евразийский банк развития под 1 процент годовых сроком на 20 лет и с 8 годами льготного периода. $25 миллионов составляет доля Кыргызстана.

«Первая фаза работ по реабилитации ГЭС включала замену кабельных линий 500 кВ, генераторных выключателей, ремонт и восстановление прочего электромеханического оборудования станции. Вторая фаза — замену второго и четвертого гидроагрегатов. А третья фаза предусматривает восстановление и замену оставшихся первого и третьего гидроагрегатов», — сообщила пресс-служба ведомства.